Os verdadeiros fones de ouvido sem fio Sony LinkBuds S são compactos, mas potentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou que está expandindo a marca LinkBuds com a LinkBuds S - mas ao contrário da oferta anterior da LinkBuds, este é um conjunto convencional de fones de ouvido verdadeiramente sem fio.

Dizemos convencional, mas eles são lançados na ponta premium do mercado, custando £180 / 200 euros, portanto, se sentem em concorrência mais próxima com os fones de ouvido WF-1000XM4 da Sony do que com os fones de ouvido mais acessíveis da Sony.

Então o que torna estes fones de ouvido diferentes dos 1000XM4? Para começar, eles são 41% menores e 43% mais leves, mas oferecem muitas das mesmas opções e tecnologias. Com o preço que eles têm, é provável que atraiam muito interesse também.

A chave para o conjunto de recursos é o cancelamento ativo do ruído, incluindo a redução do vento, enquanto há assistência AI para chamadas de voz para garantir que os microfones que formam o feixe captem nossa voz sobre o ruído de fundo.

Estes fones de ouvido também suportarão áudio em alta resolução, com LDAC a bordo e, claro, você precisará de LDAC no dispositivo de origem para obter o maior benefício dessa tecnologia, permitindo o triplo dos dados sobre um sinal sem fio.

Há também a tecnologia DSEE da Sony a bordo para aumentar a qualidade das fontes de má qualidade para garantir que tudo pareça doce.

Como com os fones de ouvido 1000X da Sony antes, há inteligência a bordo que pode adaptar os controles de som à sua atividade - andar, correr, se concentrar ou relaxar - enquanto também há detecção para quando você começar a falar, assim a música ficará muda para que você possa ter uma conversa.

Os Sony LinkBuds S têm uma classificação IPX4 para que eles possam lidar com os estranhos salpicos de água.

Quanto à carga, você receberá 6 horas em uma única carga com ANC, com um total de 20 horas a partir do caso. Uma carga de 5 minutos lhe dará 1 hora de audição de música.

Os Sony Linkbuds S estão disponíveis para encomenda agora.

Escrito por Chris Hall.