(Pocket-lint) - Os planos da Sony de lançar uma versão atualizada de seus principais fones de ouvido que cancelam o ruído estão quase todos lá fora agora, após sucessivos vazamentos de suas intenções e, na verdade, projetos para os novos fones de ouvido.

Na semana passada, vimos seu novo visual e vimos as especificações dos fones de ouvido, incluindo a impressionante duração de 40 horas da bateria. Agora, surgiram imagens de suas embalagens de varejo para basicamente carimbar esses vazamentos como sendo precisos.

As imagens postadas na Reddit mostram os fones de ouvido em sua caixa de varejo de vários ângulos, mostrando o novo design mais suave que eles vão utilizar.

Curiosamente, também mostram uma classificação gráfica da duração da bateria dos fones de ouvido em 30 horas, não 40, então teremos que ver se isso confirma quando eles forem lançados, o que esperamos que aconteça iminentemente.

Em resposta a essas imagens, Jon Prosser apareceu em série para afirmar que os XM5s serão lançados a US$ 399 nos EUA, e que serão anunciados em 12 de maio.

Sim.



Anúncio em 12 de maio

$399

XM4s ficará por $349



Além disso, o novo LinkBuds https://t.co/GPi3w87l3D- LinkBuds S (fichário sem fio fechado)

Anúncio em 18 de maio

$199



- Jon Prosser (@jon_prosser) 5 de maio de 2022

Ele também diz que há uma nova versão do LinkBuds que também está chegando, com preço de US$ 199 e anunciada em 18 de maio. Esperamos, portanto, ter que esperar apenas alguns dias para descobrir se uma ou as duas versões se revelarem precisas.

Escrito por Max Freeman-Mills.