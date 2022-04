Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um par de fones de ouvido sem fio da Sony vazou online com o que parece ser um ventilador em cada haste. O que torna este vazamento ainda mais interessante é um par de fones de ouvido com excesso de ouvido da Sony que também vazou recentemente.

As imagens dos próximos fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído da Sony foram compartilhadas pelo leaker SnoopyTech (via Android Police), que disse que os fones de ouvido serão chamados de LinkBuds S. Pode-se supor que serão uma atualização dos LinkBuds da Sony que foram lançados em fevereiro. Os LinkBuds originais têm um design único de "estilo aberto" com um buraco em forma de donut que supostamente permite que você ouça seu ambiente enquanto usa os fones de ouvido.

Uma curiosidade no mundo dos fones de ouvido, os LinkBuds são projetados especificamente para deixar o mundo exterior entrar enquanto você ouve música ou faz uma videochamada. E para isso, eles são perfeitamente adequados, vindo com um design de acionador de toque aberto que evita que algo realmente entre em seu canal auditivo. Em nossa revisão dos fones de ouvido, dissemos que o desempenho do som é surpreendentemente bom e que o conforto é inigualável.

Ao contrário dos LinkBuds, porém, o LinkBuds S aparentemente terá um design fechado mais tradicional - mais parecido com o do WF-1000XM4 da Sony. O Walkman Blog até mesmo notou que o LinkBuds S possui um sensor de proximidade que parece idêntico ao do WF-1000XM4s. Em nossa revisão desses earbuds emblemáticos, notamos que eles têm todos os sinos e apitos e depois alguns.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Verdadeiramente Ruído Sem Fio Cancelando Earbuds

- Passe sem problemas do som ambiente para o cancelamento avançado de ruído e permita a reprodução automática que aprende com seu comportamento. pic.twitter.com/eZs595rLnE- SnoopyTech (@_snoopytech_) 21 de abril de 2022

Mas a LinkBuds S ainda pode ser uma espécie de modo de transparência, já que as imagens vazadas mostram uma abertura na parte externa de cada botão, talvez permitindo que você ouça que está ao seu redor como com a LinkBuds. SnoopyTech informou que o LinkBuds S será capaz de "passar sem problemas do som ambiente para o cancelamento avançado de ruído e permitir a reprodução automática que aprende com seu comportamento".

Finalmente, as imagens revelam que o LinkBuds S deve vir em bronzeado, preto e branco.

Escrito por Maggie Tillman.