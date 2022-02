Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony introduziu fones de ouvido bem diferentes de tudo o que vimos antes na forma de seus verdadeiros fones de ouvido sem fio LinkBuds.

Você poderia dizer que eles são fones de ouvido anti-ANC, pois, em vez de bloquear o ruído externo, eles são projetados especificamente para deixá-lo entrar.

Não há fone de ouvido, com os Sony LinkBuds ostentando um driver de anel aberto. Isso fica em seu ouvido com uma ponta de asa mantendo-o no lugar, permitindo que você ouça o que está acontecendo no mundo ao seu redor enquanto também ouve música ou fala.

Isso os torna especificamente úteis para chamadas de vídeo em casa, onde você também deseja ouvir a campainha ou os membros da família, ou correr, digamos, mantê-lo informado sobre o trânsito ou outras pessoas.

A Sony também afirma que eles são adequados para um novo estilo de vida adotado por muitos jovens adultos, que gostam de usar fones de ouvido mesmo quando não estão ouvindo nada em particular. Certamente, com apenas 4,1g por botão, eles são pequenos e leves o suficiente para fazê-lo. E, sem inserção de fone de ouvido em nenhum dos ouvidos, eles também são confortáveis por longos períodos.

Em termos de tecnologia de áudio, os LinkBuds compartilham o mesmo processador V1 que os botões WF-1000XM4 TWS, além do sistema de upscaling de áudio digital DSEE proprietário da Sony.

Embora não haja cancelamento de ruído, o controle automático de volume pode ser ativado para aumentar o volume em áreas mais ruidosas, reduzi-lo quando estiver mais silencioso ao seu redor. Há também uma opção de falar para conversar que pausará a música automaticamente assim que você falar.

O Google Assistant e o Amazon Alexa são suportados, bem como as tecnologias Google Fast Pair e Swift Pair da Microsoft.

Os LinkBuds vêm com 5,5 horas de duração da bateria nos botões, com mais 17,5 horas disponíveis no minúsculo estojo de carregamento. Uma carga rápida de 10 minutos também pode fornecer o tempo de reprodução de uma hora.

Eles estão disponíveis agora ao preço de £ 150 no Reino Unido, € 180 na Europa Central e US $ 180 nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.