Alto-falante com banda de pescoço sem fio Sony SRS-NS7 adota Dolby Atmos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou seu primeiro alto-falante com fita de pescoço sem fio compatível com Dolby Atmos .

O Sony SRS-NS7 parece um travesseiro de viagem, mas é uma solução de alto-falante pessoal que você usa ao redor dos ombros. Ele oferece uma experiência mais cinematográfica do que fones de ouvido, por exemplo, mas sem a necessidade de uma configuração completa de alto-falantes de home theater.

Ele oferece a experiência 360 Spatial Sound da Sony , que converte um sinal Dolby Atmos de uma TV Bravia XR por meio de um transmissor sem fio incluído em som surround virtual totalmente envolvente.

O transmissor se conecta a uma TV por meio de áudio óptico e USB e, em seguida, envia o sinal para o SRS-NS7 via Bluetooth.

O dispositivo de fita para o pescoço também pode ser conectado a um smartphone e oferece suporte a 360 Reality Audio de serviços de streaming, como Deezer e Tidal.

Você também pode emparelhá-lo com um laptop ou tablet, para expandir sua experiência de audição ao assistir a conteúdo em qualquer um deles.

Uma unidade de alto-falante X-Balanced fornece as frequências médias a altas, enquanto um radiador passivo fornece os graves.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

A duração da bateria é de até 12 horas entre as cargas (até cinco horas no volume máximo), com apenas 10 minutos de carga necessários para 60 minutos de reprodução.

O Sony SRS-NS7 estará disponível por $ 299,99 e no Reino Unido e na Europa a partir de novembro de 2021, ao preço de £ 270 / € 299.

O transmissor sem fio WLA-NS7 também estará disponível por conta própria. Ele pode então enviar uma experiência de 360 Spatial Sound para fones de ouvido Sony selecionados de uma TV Bravia XR. O preço é de £ 50 / € 60.

squirrel_widget_6126444