(Pocket-lint) - A Sony anunciou uma dupla de fones de ouvido acessíveis para sua linha de 2021: os fones de ouvido esportivos WF-C500 completos com resistência à água; e as orelhas WH-XB910N, que fazem parte da série "Xtra Bass" da empresa para oferecer grande no low-end.

Há muito tempo somos fãs da saída de áudio da Sony, especialmente sua gama de fones de ouvido, com seus top-tier WF-1000XM4 nas orelhas e WH-1000XM4 nas orelhas oferecendo incrível tecnologia de cancelamento de ruído (ANC) para ajudar excluiu o mundo exterior.

O XB910N over-headphones também oferece ANC, assim como seu predecessor H910N fez em 2019, o que torna seu preço muito razoável: £ 179 / € 200. Diz-se que a duração da bateria é de 30 horas, enquanto o Amazon Alexa e o controle de voz do Google Assistant também estão incluídos.

O C500 in-ear não oferece ANC em seus recursos frontais, mas esses in-ear esportivos estão focados na resistência à água (classificação IPX4), além de recursos adicionais como personalização de som para obter o perfil certo para seus ouvidos. Parece uma pechincha, por apenas £ 89 / € 100.

Ambos os modelos estarão à venda a partir de outubro de 2021. O XB910 em acabamentos em azul ou preto, o C500 em (nomes não oficiais) nas opções preto, branco, verde gelo ou coral (laranja).

