Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está introduzindo uma nova cor azul em sua linha de fones de ouvido WH-1000XM4.

Disponível a partir de meados de junho, a edição azul meia-noite sobre as orelhas apresenta as mesmas especificações dos modelos preto, prata e edição especial "branco silencioso". Eles também estarão disponíveis pelo mesmo preço - £ 350 no Reino Unido, € 380 na Europa.

Os fones de ouvido Sony WH-1000XM4 vêm com tecnologia de cancelamento de ruído adaptável e processamento de áudio Q1 de propriedade da Sony.

Há um driver de 40 mm em cada orelha, com fones de ouvido com suporte para áudio de alta resolução (via LDAC da Sony ) e 360 Reality Audio. Se você não tem acesso a música sem perdas, a tecnologia DSEE Extreme aprimora os arquivos digitais padrão, aumentando-os para taxas de bits mais altas.

Sony

A conectividade sem fio vem por meio de Bluetooth 5.0, que também oferece suporte a multiponto. Isso permite a conexão a dois dispositivos ao mesmo tempo, entre os quais você pode alternar sem precisar desligar ou emparelhar novamente.

O par 1000XM4 oferece até 30 horas de vida útil da bateria, com cinco horas disponíveis com apenas 10 minutos de carregamento.

Fale para bate-papo e assistentes de voz são suportados - Alexa e Google Assistant.

Você pode ler nossa análise completa dos fones de ouvido Sony WH-1000XM4 aqui .

Escrito por Rik Henderson.