(Pocket-lint) - A Sony anunciou oficialmente os verdadeiros fones de ouvido sem fio WF-1000XM4, substituindo seus 1000XM3 de dois anos.

Menor e mais inteligente, o par 1000XM4 tem muitos recursos extras, além de alguns ajustes na tecnologia de áudio que supostamente os fazem soar melhor do que antes.

Eles são 10 por cento mais compactos do que antes, trocando o design em forma de pílula por um formato mais convencional. O case de carregamento também ficou mais fino, em 40 por cento, e ganhou recursos de carregamento sem fio Qi.

O novo processador V1 integrado da Sony agora dá as cartas, com tecnologia aprimorada de cancelamento de ruído adaptável a bordo. Existem agora dois microfones ANC para cada ouvido, feed forward e back, para avaliar melhor o ambiente ambiental e bloqueá-lo.

A funcionalidade de detecção automática de vento também pode desligar o microfone frontal para evitar a geração de sons adicionais.

Cada botão apresenta uma nova unidade de driver de 6 mm com volume magnético aumentado e um diafragma de alta elasticidade para melhor desempenho, especialmente em baixas frequências.

Até as pontas dos fones de ouvido foram aprimoradas, agora feitas de espuma de poliuretano que aumenta o isolamento de ruído e se ajusta melhor ao ouvido.

A tecnologia DSEE Extreme proprietária da Sony está incorporada, o que aprimora as trilhas de áudio de não alta fidelidade, enquanto os in-headphones Sony WF-1000XM4 suportam Hi-Res Audio Wireless transmitido via LDAC. 360 Reality Audio também é suportado. No entanto, não há suporte para Qualcomm aptX.

Tal como acontece com os botões 1000XM3, cada um dos XM4s se conecta ao seu dispositivo de forma independente para reduzir a latência - muitas alternativas enviam o sinal Bluetooth para um ouvido, que o retransmite para o outro.

O recurso talk-to-chat dos fones de ouvido WH-1000XM4 deu o salto para o verdadeiro wireless. Quando selecionado no aplicativo Sony Headphones Connect, você só precisa começar a falar e os botões pausarão a música.

Você também pode ouvir um anúncio ou outro som externo importante apenas colocando seu dedo sobre o fone de ouvido esquerdo. Isso reduzirá o volume e permitirá que o som ambiente seja ouvido.

Ambos os botões são resistentes à água IPX4 e têm uma vida útil de bateria de 8 horas. Uma carga adicional de 16 horas está disponível no caso.

Alexa e Google Assistant são suportados por wakewords pela primeira vez nesta série.

Os verdadeiros fones de ouvido sem fio Sony WF-1000XM4 estarão disponíveis em prata ou preto ainda este mês com preços de £ 279,99 / £ 250 / € 280.

