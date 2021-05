Vazamento de preço, especificações e recursos dos fones de ouvido Sony WF-1000XM4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, vimos os próximos fones de ouvido sem fio Sony WF-1000XM4 em várias imagens que vazaram - incluindo algumas de aparência oficial - mas agora é a vez de algumas das especificações e recursos.

As imagens mais recentes, que você pode ver aqui , mostram um redesenho radical em relação aos WF-1000XM3 s que analisamos no verão de 2019, e não é aí que as melhorias terminam.

De acordo com um novo vazamento, postado pelo WinFuture , os fones de ouvido WF-1000XM4 virão com um novo processador Sony - o V1. Isso supostamente melhora o desempenho do ANC e oferece suporte a LDAC e áudio de alta resolução.

A suposta duração da bateria também foi revelada. Diz-se que os botões funcionam por até oito horas com uma única carga, mesmo com o cancelamento adaptativo de ruído ativado. O novo case de carga aparentemente menor tem energia para duas cargas extras (16 horas), é dito. Isso permite que a Sony reivindique 24 horas de vida útil da bateria ANC entre as cargas.

Se você desligar o ANC (ou a funcionalidade de ruído ambiente), eles funcionarão por até 12 horas fora do gabinete.

O site também afirma que os botões são certificados IPX, portanto, à prova de suor, água e poeira.

Voltando-se para o estojo de carregamento, WinFuture afirma que ele realmente suportará carregamento sem fio Qi, como rumores anteriormente, bem como uma porta USB-C para carregamento rápido.

Os melhores fones de ouvido Lightning 2021 para o seu iPhone ou iPad Por Dan Grabham · 28 Maio 2021

Ele também revela um preço - de acordo com suas fontes, os fones de ouvido Sony WF-1000XM4 custarão € 279,90.

Certamente descobriremos mais sobre um lançamento oficial em breve.

Escrito por Rik Henderson.