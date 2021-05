Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos fones de ouvido sem fio premium da Sony já vazaram algumas vezes antes, junto com algumas fotos ásperas, mas um último lote de imagens descobertas mostra-os em uma luz muito melhor.

Os in-ear Sony WF-1000XM4 apareceram em uma postagem da FCC , sinalizando que foram aprovados pela comissão de comunicações dos Estados Unidos e, portanto, provavelmente aparecerão em breve.

Eles também foram mostrados em várias fotos , incluindo o estojo de carregamento sem fio.

No entanto, este último vazamento parece mais oficial. As imagens parecem fotos da imprensa e mostram as variantes em preto e branco dentro e fora da caixa.

Postados no Twitter pelo famoso vazador Evan Blass (@evleaks), eles mostram uma melhoria marcante em relação ao design em forma de pílula dos 1000XM3s.

O case também parece mais fino e menor - uma das únicas críticas ao modelo do ano passado.

Embora Blass não tenha postado nenhuma informação sobre os ouvidos WF-1000XM4 TWS ANC, ouvimos anteriormente que o case virá com carregamento sem fio e pode até ser carregado na parte de trás de um telefone Xperia que suporta compartilhamento de bateria.

Há também um boato de que a Sony trocou o processador Mediatek pelo Qualcomm convencional, o que poderia impactar o suporte aptX. No entanto, dizem que vêm com reprodução LDAC - o formato sem perdas da própria Sony.

Escrito por Rik Henderson.