Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony poderá em breve anunciar seu verdadeiro ANC sem fio WF-1000XM4 - substituindo os excelentes 1000XM3 s por uma atualização radicalmente redesenhada.

Já ouvimos sobre a grande mudança de design antes - com uma imagem vazada em fevereiro - mas agora temos muito mais imagens para continuar.

Como esperado, os próximos fones de ouvido TWS da Sony vão abandonar o design alongado em forma de pílula de antes por um formato mais redondo e menor. Isso vai corresponder a uma estética mais padrão que está varrendo o mercado.

As imagens, recentemente descobertas pelo The Walkman Blog, também mostram uma caixa redesenhada que parece mais compacta que a anterior.

The Walkman Blog

O site também afirma que os novos botões podem ser lançados em 8 de junho.

Isso se baseia em uma mudança de data em uma postagem da FCC vista anteriormente. Um aviso de confidencialidade no documento (exigido para certificação de comunicações nos EUA) declarava originalmente 27 de setembro de 2021. No entanto, agora foi antecipado para 9 de junho. Pensa-se que o WF-1000XM4 in-ear poderia, portanto, ser lançado um dia antes.

Um outro detalhe descoberto pelo The Walkman Blog é que o estojo de carregamento poderia adotar carregamento sem fio desta vez.

Ele comparou o design da caixa com vazamento com uma captura de tela do recurso de compartilhamento de bateria do Xperia sendo usado em um Xperia 1 III. O caso em ambas as imagens parece idêntico.

Certamente descobriremos em breve, com a suposta data de lançamento se aproximando.

Escrito por Rik Henderson.