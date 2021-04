Sony estreia a versão limitada Silent White de seus excelentes fones de ouvido WH-1000XM4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony revelou uma nova versão Silent White de seus bem recebidos fones de ouvido WH-1000XM4 do ano passado. O novo modelo é uma edição limitada que será lançada para coincidir com o 75º aniversário da Sony em maio.

Os fones de ouvido WH-1000XM4 Silent White estarão disponíveis com este acabamento até agosto e vêm com um case branco correspondente.

Os fones de ouvido, na verdade, têm uma camada extra de tinta do que as versões preta ou cinza para fornecer um acabamento perolado. A Sony diz que isso significa que eles são ainda mais resistentes a manchas, então devem manter sua cor branca pura.

Os fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo (ANC) são a quarta geração desses fones de ouvido que mais do que impressionaram desde sua estreia em um mercado lotado. Eles possuem uma grande autonomia de bateria, conforto e excelente qualidade de áudio também. No entanto, eles não marcaram muita mudança de design em relação ao WH-1000XM3 anterior.

Em nossa análise do Sony WH-1000XM4 de agosto de 2020, dissemos: "A série 1000X de fones de ouvido ganha prêmios ano após ano e essa tendência é provável que continue.

"Os fones de ouvido ANC sem fio WH-1000XM4 trazem uma palavra à mente - excelente. Com um conjunto de recursos aprimorado que faz muitos rivais parecerem da idade da pedra, esses fones de ouvido oferecem excelente reprodução de áudio, mesmo com cancelamento de ruído no máximo . O melhor realmente ficou ainda melhor. "

