(Pocket-lint) - A Sony parece pronta para atualizar seu principal alcance sem fio verdadeiro em breve, com o Sony WF-1000XM4.

Um protótipo de fones de ouvido com cancelamento de ruído da Sony com o número do modelo YY2948 foi certificado pela Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos e pela Bluetooth SIG , revelando algumas atualizações interessantes. Os fones de ouvido da Sony, que ainda não foram anunciados, suportarão Bluetooth 5.2, o que pode resultar em melhor duração da bateria devido ao uso de menor energia e maior largura de banda para transmitir dados. Isso também pode resultar em melhorias no áudio.

Os documentos da FCC revelam ainda que os fones de ouvido apresentam um novo chip MediaTek MT2822S, que pode incluir um processador de sinal digital atualizado, ANC de hardware, microfones com feedforward e comandos de voz. É importante notar que, usando MediaTek em vez da Qualcomm, o Sony WF-1000XM4 pode não ter suporte para aptX e aptX HD. Dito isso, o The Walkman Blog acredita que as classificações de consumo de energia mais alta do processador sugerem que o suporte LDAC está integrado.

Os documentos também mostram uma renderização para a caixa dos fones de ouvido. Parece um pouco mais redondo.

Espera-se que o Sony WF-1000XM4 siga o Sony WF-1000XM3 de 2019. Em nossa análise do último conjunto de fones de ouvido , observamos que eles oferecem tecnologia de cancelamento de ruído adaptável líder de classe para seu tamanho e finalidade, mantendo o excelente desempenho de áudio a gama da empresa tornou-se conhecida.

Seu substituto, o WF-1000XM4, apareceu pela primeira vez por meio de um vazamento em fevereiro. Com os documentos da FCC agora arquivados, eles podem estar enfrentando um lançamento iminente.

Escrito por Maggie Tillman.