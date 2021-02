Vazamento de Sony WF-1000XM4 revela grande mudança de design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony parece pronta para atualizar seu principal alcance sem fio em breve, e mais uma vez está aplicando uma grande reformulação em seus botões da série WF-1000X.

Para o WF-1000XM4, parece que a Sony está mudando o formato completamente, optando por um invólucro muito mais redondo para substituir o design em formato de pílula alongado e plano do modelo atual da geração .

A imagem vazada vem do MyDrivers e mostra um fone de ouvido redondo com protuberância redonda cor de cobre próximo a ele, diretamente abaixo da ponta do fone.

A própria oliva parece ser feita de espuma, então pode ser que os botões Wireless Freedom de próxima geração estejam equipados com pontas Comply (ou pontas semelhantes à base de espuma) como padrão.

Nesse caso, isso provavelmente melhoraria a eficácia do cancelamento de ruído passivamente e melhoraria o ajuste para cada usuário em relação ao uso de pontas de silicone padrão.

Ao contrário da série sobre a orelha, os botões viram uma mudança no design a cada geração. O modelo da primeira geração tinha um brilho metálico futurístico do lado de fora com uma luz LED proeminente piscando em uma janela transparente no final.

A série de acompanhamento teve uma abordagem muito mais minimalista, com um formato de pílula com acabamento fosco.

A única coisa que eles sempre fizeram bem é o cancelamento de ruído, seja passiva ou ativamente usando o motor ANC avançado. E isso é algo que provavelmente continuará e será aprimorado no próximo modelo também.

Não sabemos muito mais sobre a próxima série de fones de ouvido TWS da Sony, mas suspeitamos com a imagem vazando do que parece ser um documento oficial ou uma embalagem, que o lançamento não está longe.

Escrito por Cam Bunton.