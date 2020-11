Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído da Sony, o WH-1000XM4, estão disponíveis a um preço mais barato esta semana. Apesar de ser o último modelo dos mais renomados fones de ouvido da empresa, você pode obtê-los agora por menos de US $ 280 nos Estados Unidos.

Vá para a Amazon e você descobrirá que o 1000XM4 caiu para US $ 278 , representando um desconto de US $ 71,99 no preço normal de varejo de US $ 349,99.

Nos últimos anos, a linha WH-1000X tem sido elogiada como os melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído do mercado, oferecendo ótimo som, ANC avançado e incrível duração de bateria.

A quarta geração oferece até 30 horas de reprodução de música com carga total, além de que a detecção de uso pausa a reprodução automaticamente quando os fones de ouvido são removidos.

Além disso, eles têm emparelhamento de vários dispositivos e um botão de troca fácil para que você possa mover-se rapidamente entre os dispositivos emparelhados, por exemplo, se precisar aceitar uma chamada ou videoconferência em seu laptop enquanto estiver conectado ao telefone.

Uma das melhores coisas sobre os fones de ouvido da Sony é que o aplicativo para smartphone permite que você ajuste muitas configurações para corresponder às suas preferências. Seja ajustando o EQ, usando áudio espacial para fazer o áudio parecer mais próximo de você em vez de ser bombeado para seus ouvidos, ou apenas ajustando a sensibilidade do cancelamento de ruído.

Escrito por Cam Bunton.