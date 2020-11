Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday ainda pode ser iminente, mas a Amazon ainda está realizando alguns negócios absolutamente espetaculares antes do grande evento de compras, e um dos mais recentes atingiu impressionantes £ 51 do preço do Sony WF-1000XM3.

Isso significa que o WF-1000XM3 custa apenas £ 169, contra £ 220 , um ótimo negócio se você estiver procurando por novos fones de ouvido sem fio.

No que diz respeito aos fones de ouvido sem fio, os WF-1000XM3 da Sony são alguns dos melhores disponíveis para o nosso dinheiro, com desempenho particularmente impressionante quando se trata de cancelamento de ruído, que é essencial se você mora em uma cidade movimentada ou deseja que eles viajem ou viajem diariamente .

Não está claro por quanto tempo esse desconto vai durar, mas pode não durar muito tempo, então recomendamos agir mais cedo ou mais tarde se você estiver procurando por um bom negócio de fones de ouvido.

Com oito horas de vida útil da bateria com carga e som realmente bem balanceado e totalmente arredondado, você com certeza vai aproveitar os fones de ouvido, que também são muito confortáveis de usar, apesar de sua aparência um pouco volumosa.

Eles também são ótimos para receber chamadas, com desempenho de microfone sólido, tornando-se um pacote versátil realmente premium que foi reduzido a um preço médio com este negócio.

