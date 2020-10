Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Esteja você fazendo compras antecipadas para o Natal ou apenas tentando se presentear, o Prime Day é um ótimo momento para conseguir alguns negócios em tecnologia, incluindo fones de ouvido com cancelamento de ruído.

Os fones de ouvido WHCH710N da Sony podem não sair da língua, mas são uma ótima escolha para quem procura um fone de ouvido com bateria de longa duração. Dissemos isso em nossa revisão prática . Só para constar, a bateria de 35 horas do WHCH710N ainda nos impressiona.

A outra parte notável de nossa análise foi que achamos que esses fones de ouvido tinham um ótimo valor pelo preço normal de $ 200. Bem, agora, para o Prime Day 2020, os fones de ouvido com cancelamento de ruído estão marcados em 55 por cento para US $ 88 na Amazon US - um roubo se você nos perguntar.

Para ver como os fones de ouvido da Sony se comparam aos da concorrência, veja nosso resumo dos melhores fones de ouvido Bluetooth disponíveis para compra agora .

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Maggie Tillman.