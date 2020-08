Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após vários vazamentos e rumores, os fones de ouvido sem fio Sony WH-1000XM4 agora são oficiais e, embora pareçam semelhantes ao seu antecessor, há uma grande quantidade de novas tecnologias dentro para separá-los.

Em termos de design, eles são realmente mais leves do que os XM3s , mas com almofadas maiores e mais macias. A faixa de cabeça também foi ajustada, para maior conforto. No entanto, as principais alterações podem ser encontradas no interior.

O processador de cancelamento de ruído é o mesmo do ano passado - o chip QN1 da Sony - mas novos algoritmos permitem que mais ambiência externa seja apagada. Além disso, um novo sistema Bluetooh Audio on chip (SoC) permite um processamento mais rápido.

1/17 Sony

A tecnologia DSSE Exreme foi adotada no novo modelo, que usa inteligência artificial para melhorar as faixas de áudio compactadas. E os XM4 são ajustados para reproduzir as faixas 360 Reality Audio da Sony no seu melhor - que podem ser encontradas em serviços de música, incluindo Tidal e Deezer.

O controle de som adaptável é novo nos fones de ouvido mais recentes. Ele muda as configurações de som ambiente automaticamente, dependendo da sua localização e das condições de escuta. Por exemplo, quando em um avião ou trem do metrô, ele ativará o cancelamento de ruído totalmente adaptável, mas se você estiver em casa com poucas distrações externas, ele se ajustará para se adequar.

Além disso, o modo pode usar o GPS do seu telefone para marcar locais usados com frequência, para alternar para configurações específicas sempre que você chegar à academia ou local de trabalho, por exemplo.

Outra novidade é o "talk-to-chat", que detecta o momento em que você fala e, portanto, desliga automaticamente a música e ativa o som ambiente total para que você possa falar com alguém externamente, sem ter que tirar os fones de ouvido. Quando você termina sua conversa, a música começa novamente.

Um modo de atenção rápida também está incluído, o que permite que você diminua instantaneamente o volume e habilite o som ambiente simplesmente segurando sua mão sobre o fone de ouvido direito.

Um sensor está incluído dentro do fone de ouvido esquerdo para detectar quando os telefones WH-1000MK4 são usados. Combinado com detectores de movimento em ambas as orelhas, os fones de ouvido pausam a música quando você os remove - e desligam completamente se você deixá-los por 15 minutos.

A vida útil da bateria é estimada em até 30 horas, com cinco horas de reprodução disponíveis após apenas 10 minutos de carregamento.

Finalmente, as capacidades Bluetooth dos fones de ouvido agora incluem a possibilidade de emparelhar dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo, com fácil alternância entre eles e chamadas sendo priorizadas automaticamente.

Os fones de ouvido ANC sem fio Sony WH-1000XM4 estarão disponíveis ainda neste verão nas cores preto e prata. Eles custarão cerca de £ 350 / € 380.

Escrito por Rik Henderson.