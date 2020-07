Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony decidiu estimular alguns apetites - acaba de ser anunciado que na próxima semana, em 6 de agosto, haverá uma transmissão ao vivo para anunciar uma nova inovação (tradução: produto).

Embora não seja inequivocamente seguro que será um par de fones de ouvido, a hashtag anexada, #ListenwithSony, deixa claro que é definitivamente um produto de áudio.

Salve a data 8.6.2020 Participe do evento Live Stream da Sony Electronics para assistir à inauguração de nossa mais recente inovação. #ListenWithSony https://t.co/gLe9EF1hUC pic.twitter.com/9I6Q3DJiEg - Sony Electronics (@SonyElectronics) 30 de julho de 2020

De fato, os boatos que circulam indicam muito que esse evento pode ser a tão esperada estréia das latas de cancelamento de ruído WH-1000XM4 da Sony - um acompanhamento do tão amado XM3.

Sabemos que esses fones de ouvido estão em algum lugar a caminho, com vazamentos e imagens confirmados, e agora é o momento ideal para desvendar o que será imediatamente um conjunto de fones de ouvido imensamente esperado.

O XM3 ainda representa alguns dos melhores fones de ouvido com cancelamento de ruído já lançados, com emparelhamento de som impecável muito bem com o cancelamento ativo, perfeitamente ajustado para aprimorar sua experiência auditiva sem exagerar.

Se a Sony conseguir melhorar essa fórmula, ela terá um impacto nas mãos, embora a imagem vazada de um arquivo da FCC há alguns meses indique que o design pelo menos permanecerá bastante consistente com as versões anteriores.

Ainda assim, os vazamentos quase não tiveram detalhes além do design externo, por isso estamos animados em ouvir o que a Sony está preparando, se é isso que anunciará na próxima semana.

Escrito por Max Freeman-Mills.