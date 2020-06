Os fones de ouvido Sony WH-1000XM4 aparecem na lista do Walmart

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Estamos aguardando a última geração dos excelentes fones de ouvido com cancelamento de ruído da Sony há algum tempo - e uma lista no site do Walmart sugere que o lançamento pode ser iminente.

A versão anterior desses fones de ouvido - o WH-1000XM3 lançado em agosto de 2018 e, sendo esta uma seção excepcionalmente quente do mercado de fones de ouvido, estamos surpresos por não termos visto uma nova versão mais cedo.

A Bose elevou seu jogo no mercado de fones de ouvido com cancelamento de ruído com o Bose Noise Canceling Headphones 700 e os novos fones de ouvido da Sony que devem ser a resposta.

Espera-se que eles tragam um controle mais inteligente, talvez usando a IA para ajustar o cancelamento com base em sua localização, com uma análise anterior do aplicativo complementar sugerindo que eles usassem a API do Google Maps para tornar isso possível.

A listagem do Walmart confirmou que eles suportarão várias conexões Bluetooth ao mesmo tempo, oferecerão 30 horas de duração da bateria, com uma opção de recarga rápida que oferece 5 horas de uso a partir de 10 minutos no carregador.

Esperamos que o design geral permaneça o mesmo e também não esperamos uma grande mudança no preço, com um preço sugerido de US $ 348. Não há data de lançamento confirmada, mas parece que deve ocorrer nas próximas duas semanas.

A página parece ter sido removida.

squirrel_widget_145585