Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As latas WH-1000XM3 da Sony provavelmente serão substituídas por um modelo WH-1000XM4 em breve, se houver a possibilidade de desmontar o aplicativo Sony Headphones Connect, que supostamente revelou os fones de ouvido com cancelamento de ruído.

JustPlayingHard ( @justplayinghard ) compartilhou uma lista detalhada do aplicativo, que incluía detalhes e imagens mostrando os fones de ouvido Sony WH-1000XM4. Eles parecem idênticos ao XM3. Você supostamente poderá alterar as configurações com base na sua localização por meio de um Google Maps, e eles suportarão algo chamado DSEE Extreme, que pode ser uma versão aprimorada por IA do upscaling de áudio DSEE HX do XM3.

Informações sobre o Sony WH-1000XM4 do Headphone Connect 7.0.1



Parece idêntico ao XM3.

Ele poderá alterar algumas (se não todas) as configurações de fone de ouvido com base em sua localização (localizações definidas ou a sua) e usará a API do Google Maps.



Novo DSSE Extreme (também no X1ii), provavelmente AI Upscaling pic.twitter.com/7hpGMIE7Bb - JustPlayingHard (@justplayinghard) 21 de maio de 2020

Uma desmontagem separada da XDA Developers também revelou novos detalhes sobre os próximos fones de ouvido. Os XM4s suportam o emparelhamento de dois dispositivos ao mesmo tempo (mas não há codec de áudio LDAC de alta qualidade, se você o fizer) e poderão armazenar mais pares de Bluetooth.

Em nossa análise dos fones de ouvido Sony WH-1000XM3 , dissemos que cada iteração dos fones de ouvido Sony 1000X ajusta e muda a experiência para oferecer o cancelamento de ruído mais agressivo que você encontrará em um conjunto de fones de ouvido. Não há como evitar que os fones de ouvido da Sony sejam caros, mas você está pagando por um conjunto premium de fones de ouvido que eliminam ruídos estranhos da sua vida.

Esperamos que a próxima iteração corresponda aos seus antecessores. Mas ainda não se sabe quando serão revelados.