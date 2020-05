Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony lançou um novo par de fones de ouvido verdadeiramente sem fio . Chamado de WF-SP800N, eles parecem ter sido projetados para pessoas atléticas.

A Sony usa uma convenção de nomes complicada para seus fones de ouvido, mas os produtos em si são frequentemente celebrados pela crítica e se classificam bem entre os melhores fones de ouvido que você pode comprar. Seus novos fones custam US $ 200 e agora estão disponíveis para encomenda . Eles ficam entre os fones de ouvido sofisticados de US $ 230 WF-1000XM3 e os recém-anunciados WF-XB700 , que custam US $ 130 e não oferecem cancelamento de ruído.

Os fones de ouvido SP800N oferecem cancelamento de ruído, além de resistência à água e ao suor IP55, arcos estabilizadores macios removíveis, o mesmo chip Bluetooth do 1000XM3 e até nove horas de bateria (18 com estojo). Você ganha mais algumas horas de suco se desligar o cancelamento de ruído. O gabinete não pode carregar sem fio, mas com 10 minutos de carregamento rápido, você obtém uma hora de reprodução.

Os fones de ouvido também apresentam o perfil de som "Extra Bass" da Sony. Você pode usar o aplicativo de smartphone complementar para ajustar o equalizador e criar perfis para diferentes situações, como quando estiver em casa ou em uma corrida. Há até cancelamento de ruído ajustável e configurações de som ambiente.

Por fim, os fones de ouvido SP800N possuem controles por toque e o recurso de "atenção rápida" da Sony, para que você possa pressionar um botão para abaixar a música.