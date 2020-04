Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os 1000XM3 da Sony são fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído , mas também custam US $ 200. Agora, para atrair compradores com um orçamento mais apertado, a Sony está oferecendo os fones de ouvido de US $ 130 WF-XB700. Está até introduzindo novos fones de ouvido com cancelamento de ruído para aqueles que não conseguem suportar amigos.

O WF-XB700 possui a tecnologia "Extra Bass" da Sony, suporte para Bluetooth 5.0 e até nove horas de bateria com carga (além de um estojo de bateria com outras nove horas). Eles também têm uma classificação IPX4 de resistência à água e ao suor para exercícios e corridas chuvosas e também suportam codecs AAC e SBC. Observe que não há suporte para cancelamento de ruído - daí o preço mais barato.

A Sony disse que o WF-XB700 estará disponível a partir de abril em preto e azul.

Quanto aos novos fones de ouvido da Sony, o WH-CH710N, eles oferecem "Cancelamento de Ruído de Inteligência Artificial", que "analisa constantemente os componentes de som do ambiente ambiental e seleciona automaticamente o modo de cancelamento de ruído mais eficaz para o ambiente dos usuários". No entanto, a Sony também disse que tem "microfones duplos se alimentando para frente e para trás", para que os fones de ouvido possam "captar mais sons do ambiente do que nunca".

O WH-CH710N é sem fio e permite ouvir até 35 horas com carga completa. Eles também suportam codecs AAC e SBC, o que significa que o LDAC de alta qualidade da Sony é exclusivo dos fones de ouvido premium da empresa.

O WH-CH710Ns vem em preto e estará disponível para pré-encomenda em abril.

squirrel_widget_218197