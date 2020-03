Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sabemos que a Sony provavelmente continuará trabalhando com seus auscultadores de cancelamento de ruído WH-1000XM3 por um tempo - na verdade, no final do ano passado, um arquivo da FCC confirmou que a Sony estava trabalhando em alguma forma de WH-1000XM4.

É uma lacuna que estamos vendo com interesse, já que o WH-1000XM3 está lá em cima com nossos favoritos absolutos no mercado de fones de ouvido, oferecendo o melhor conforto e desempenho que você pode esperar.

Agora, parece que um lançamento de algum tipo pode ser mais iminente do que nunca, depois que surgiram algumas imagens vazadas que pretendem mostrar o novo modelo, juntamente com algumas fotos do manual do usuário.

As fotos e o manual do Sony WH-1000XM4, sucessor dos excelentes fones de ouvido sem fio XM3 Bluetooth da Sony, acabaram de aparecer na Anatel do Brasil (equivalente à FCC).



h / t @evefavretto pic.twitter.com/sjXb4XaCN9 - Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 6 de março de 2020

As fotos mostram alguns fones de ouvido que claramente compartilham muitos toques de design com os XM3s que conhecemos e amamos, o que faz sentido. É improvável que a Sony esteja considerando uma reformulação total, dada a quantidade de adulação que o par anterior de fones de ouvido foi recebido.

Isso significa que eles ainda são um conjunto bastante pesado de latas, sem fazer nada para diminuir o fator de forma.

O manual do usuário, retratado em alguns Tweets posteriores, sugere que os fones de ouvido adicionem o Bluetooth 5.0 para maior estabilidade no lado da conexão, mas outras especificações técnicas não são detalhadas.

Claro, também há uma chance sólida de que essas fotos não sejam o que parecem - você precisa fazer vazamentos de imagem como esse com uma pitada de sal saudável até que sejam mais solidamente confirmadas.