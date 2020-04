Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há um desconto surpresa no Sony WH-1000XM3, com o preço de £ 230 na Amazon UK - um ótimo preço para esses excelentes fones de ouvido com cancelamento de ruído. Uma dica superior é verificar os preços das duas cores diferentes, pois a versão prata pode ser mais barata que a preta.

Os fones de ouvido 1000X de terceira geração são melhores que os originais, com troca automática de modo avançada para cancelamento de ruído, além de um sensor de pressão para ajustar os fones de ouvido à altitude. Não há dúvida de que esses são alguns dos melhores fones de ouvido para quem passa longas horas voando.

Oferecendo cancelamento de ruído líder de classe, a Sony 1000X se ajusta à cabeça do usuário e pode se ajustar ao ambiente para fornecer a melhor forma de cancelamento de ruído. Isso pode ser adaptado de preferência, deixando passar o ruído ou a voz do ambiente, se você não quiser ser totalmente cortado.

Graças ao aplicativo para smartphone, os fones de ouvido também podem alterar o modo de cancelamento de ruído com base no que você está fazendo, detectando sentado, andando etc. para alternar para o modo apropriado.

Originalmente vendido por £ 330, o 1000XM3 já estava disponível perto de £ 250 antes - e este negócio não é tão barato quanto algumas das ofertas que vimos nas versões mais antigas desses fones de ouvido - mas, infelizmente, as versões mais antigas não estão mais disponíveis .