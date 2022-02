Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos teria adquirido a startup de áudio Bluetooth T2 Software, com o objetivo de fabricar fones de ouvido sem fio Bluetooth que poderiam rivalizar com as principais ofertas de empresas como Sony e Bose .

A T2 Software é uma startup de três anos que afirma desenvolver e licenciar software para soluções de áudio atuais e de próxima geração baseadas em Bluetooth LE Audio, Bluetooth Classic e até mesmo o codec Bluetooth LC3 com baixo consumo de energia. Também fornece serviços personalizados de desenvolvimento de software para aplicativos embarcados e sem fio, de acordo com a página da empresa no LinkedIn.

Um porta-voz da Sonos confirmou a aquisição da T2 Software to Protocol, observando que comprou a empresa em novembro passado. "Ocasionalmente, adquiriremos equipes, talentos e/ou tecnologia que aumentam nosso roteiro de produtos existentes e futuros", disse o porta-voz da Sonos. Lembre-se de que, embora o Sonos seja conhecido por seus excelentes alto -falantes multiroom, já há algum tempo que a empresa se expandirá para outras áreas de equipamentos de áudio, com fones de ouvido sem fio parecendo estar no topo da lista.

Na verdade, os primeiros rumores surgiram há mais de três anos.

Os fones de ouvido sem fio da Sonos, se forem lançados com suporte para LC3, podem teoricamente fornecer áudio de alta qualidade, exigindo menos energia do que os fones de ouvido típicos. Eles seriam impressionantes, leves e duradouros - capazes de produzir melhor qualidade de áudio com taxas de bits mais baixas e com maior duração da bateria. Embora o Sonos geralmente prefira usar a conectividade Wi-Fi, especialmente para os alto-falantes domésticos, ele vem adotando o áudio Bluetooth nos últimos anos para seus produtos portáteis, como o Sonos Move e o Sonos Roam .

E, bem, os fones de ouvido são certamente portáteis.

Um post no LinkedIn de um executivo da Sonos recentemente também revelou que a empresa está procurando uma agência de marketing para ajudá-la a lançar "uma nova categoria" de produto, então talvez um lançamento seja iminente.

A Sonos normalmente faz alguns lançamentos de produtos por ano, mas, ao contrário da Apple e da Samsung, não há uma semana específica todos os anos em que os lançamentos ocorrem. Dito isto, dado o aumento dos rumores no final de 2020, que continuaram até 2021 e agora 2022, não seria muito surpreendente ver a Sonos anunciar fones de ouvido sem fio antes do final do ano.

Escrito por Maggie Tillman.