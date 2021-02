Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou recentemente que lançaria um novo produto em questão de semanas, e há especulações de que o dispositivo poderia ser um alto - falante Bluetooth portátil ou até mesmo fones de ouvido com cancelamento de ruído. Bem, um novo pedido de patente da Sonos sugere que pode ser o último.

Uma patente de design para um par de fones de ouvido Sonos veio à tona através do Escritório Alemão de Patentes e Marcas Registradas, fornecendo uma visão melhor do que parece ser um produto mais refinado do que os fones de ouvido Sonos originais encontrados nos depósitos do US Patent and Trademark Office em setembro. Os últimos registros da Sonos, registrados em dezembro e disponíveis aqui, incluem renderizações dos fones de ouvido.

A maior diferença óbvia é que os fones de ouvido são redondos e parecem ter o logotipo da Sonos. Outros petiscos interessantes incluem a porta USB-C e possivelmente um conector de 3,5 mm. Parece haver alguns botões ao redor da borda dos fones de ouvido, provavelmente para controle de toque. O fone de ouvido também pode ter protetores de ouvido removíveis. Fora isso, não há nada muito revelador sobre os desenhos.

Pouco se sabe sobre os fones de ouvido da Sonos, mas espera-se que sejam de última geração e tenham um preço premium. Confira nosso guia de boatos sobre as latas aqui - estamos atualizando-o regularmente com todos os últimos vazamentos, boatos e relatórios.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

Escrito por Maggie Tillman.