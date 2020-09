Fones de ouvido Sonos: Qual é a história até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sonos é conhecida por seus excelentes alto - falantes multiroom, mas há algum tempo há rumores de que a empresa se expandirá para outras áreas de áudio, com fones de ouvido que parecem estar no topo da lista.

Ouvimos pela primeira vez no início de 2019 que a Sonos estava considerando entrar no mercado de fones de ouvido. Desde as primeiras mortes, algumas coisas aconteceram que adicionaram algum combustível a um fogo que não mostra sinais de queimar.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre os potenciais fones de ouvido Sonos.

Até agora, não houve nenhuma especulação sobre o que a Sonos poderia chamar de fones de ouvido caso entrasse nesta categoria. Esperaríamos um nome simples, nada muito complicado e nada com muitos números ou letras, o que seria uma boa mudança em relação à nomenclatura de fones de ouvido tradicional no mercado atual.

Como a maioria dos produtos Sonos são simplesmente chamados de uma palavra, como Sonos One , Sonos Move, Sonos Arc, esperamos que os fones de ouvido tenham uma estrutura semelhante.

Fones de ouvido Sonos, Sonos Head, Sonos Listen, Sonos Aura, Sonos Personal, Sonos Muse, Sonos Go, Sonos Ear, Sonos Free? Esse é o melhor que a equipe do Pocket-lint conseguiu fazer até agora.

Antes do final de 2020?

Possivelmente em torno de $ 300 / £ 229

A Sonos normalmente faz alguns lançamentos de produtos por ano, mas ao contrário da Apple e da Samsung, não há uma semana específica a cada ano em que os lançamentos ocorrem. Nos últimos dois anos, a Sonos anunciou novos produtos por volta de setembro / outubro, mas no momento, não há notícias de um evento da Sonos.

Dado o aumento dos rumores, não seria muito surpreendente ver a Sonos anunciar fones de ouvido antes do final de 2020, como a Bloomberg disse em 2019, mas no momento, nada está confirmado.

Em termos de preço, a Bloomberg relatou que os fones de ouvido Sonos custariam algo em torno de US $ 300 nos EUA, ou £ 229 no Reino Unido.

Wireless, over-ear

Dois projetos potenciais

Controles de toque

USB Type-C, entrada

Uma patente muito detalhada nos dá uma ideia de como seria o design dos fones de ouvido Sonos, embora haja dois designs mostrados e, como acontece com todas as patentes, não há garantia de que o design será final ou aparecerá.

Se a patente for alguma coisa a ser considerada, os fones de ouvido da Sonos estarão acima do ouvido. Em um design, os fones de ouvido são relativamente tradicionais, com um copo de cada lado e uma faixa larga na parte superior.

O segundo design é um pouco diferente, porém, com hastes do lado de fora das xícaras e microfones nas pontas. A patente também diz sem fio e fala-se de controle ANC com potencial para um botão giratório, sugerindo que o Cancelamento Ativo de Ruído poderia ser ajustável.

Além disso, a patente menciona o controle de toque na parte externa dos fones de ouvido, oferecendo diferentes funções com base na atividade, como uma chamada ou reprodução de música. Também se fala de gestos, como deslizar para cima para aumentar o volume, para baixo para diminuir o volume e para a esquerda ou direita para pular faixas.

Outros controles discutidos na patente incluem um botão liga / desliga para ligar ou desligar os fones de ouvido ou indicar o status da bateria com um toque longo. Um botão de emparelhamento também é mencionado e uma luz indicadora de LED de status que seria azul quando conectado ao Bluetooth - como o Move - e branco quando conectado ao Wi-Fi.

A porta de carregamento mencionada na patente é USB Type-C e também se fala em uma porta de entrada de linha.

Trabalhe com o sistema Sonos

Wi-Fi e Bluetooth

Assistentes de voz do Google e Alexa

Recurso "Trocar"

ANC

O CEO da Sonos, Patrick Spence, disse ao Pocket-lint em uma entrevista em setembro de 2019 que, se fosse entrar em uma categoria diferente, teria que estar conectado ao sistema Sonos e oferecer algo único. “Não vamos apenas colocar uma bateria ou colocar nossa marca em algo. Queremos que ele seja conectado ao sistema e traga algo único para aquele espaço”.

Portanto, sabemos que se a Sonos fizer fones de ouvido, eles funcionarão com o sistema Sonos, como você esperaria.

A patente menciona Bluetooth e Wi-Fi, no entanto, é provável que você possa enviar conteúdo diretamente do seu smartphone para os fones de ouvido por Bluetooth também, como você pode com o Sonos Move, ignorando o aplicativo Sonos se quiser.

A patente também descreve a capacidade de "trocar" a reprodução de conteúdo entre os fones de ouvido e outros dispositivos em uma rede local ao tocar e segurar um botão. Consideramos isso como a capacidade de ouvir conteúdo nos fones de ouvido, pressionando e segurando um botão e transferindo-o para o último alto-falante Sonos que você usou, ou o último grupo de alto-falantes Sonos em que reproduziu conteúdo e vice-versa.

Os alto-falantes Sonos permitem que você mantenha pressionado o botão reproduzir / pausar para trazer um alto-falante para um grupo, portanto, suspeitamos que esse recurso de troca funcionará de maneira semelhante.

Também se fala de assistentes de voz na patente. Como a Sonos oferece a opção de Amazon Alexa e Google Assistant em seus alto-falantes inteligentes, esperaríamos ambos nos fones de ouvido. Conforme mencionado na seção de design acima, também se fala em ANC adaptável e controles de toque por gestos. Se todos ou nenhum desses recursos aparecem, no entanto, não está claro.

Driver do alto-falante esquerdo

Driver do alto-falante direito

Microfone

A patente do fone de ouvido Sonos diz: "Em uma modalidade, um fone de ouvido sem fio inclui um fone de ouvido esquerdo que compreende um driver de alto-falante esquerdo e um encaixe de fone de ouvido esquerdo; e um fone de ouvido direito compreendendo um driver de alto-falante direito e um encaixe de fone de ouvido direito; um processador; um microfone; controles do usuário, incluindo: um controle ativador de assistente de voz; um controle deslizante de volume; um controle deslizante de reprodução; um controle de reprodução e pausa; e instruções de configuração do processador para: iniciar uma rotina de reconhecimento de assistente de voz quando o som recebido pelo microfone corresponder a uma palavra de ativação, e executar uma ação com base nas instruções retornadas do assistente de voz; atualizar um volume atual do fone de ouvido para um volume mais alto quando o controle deslizante de volume receber um toque; pular para a próxima faixa de um conteúdo de mídia atual quando o controle deslizante de reprodução receber um toque; e alternar a reprodução do conteúdo de mídia quando o controle de reprodução e pausa for ativado. "

Claro, como a patente é apenas isso, uma patente, pode ser que os fones de ouvido que a Sonos lançar não sejam nada parecidos com o que foi mencionado em termos de especificações, recursos ou design, portanto, tenha isso em mente.

Aqui está o que ouvimos sobre os fones de ouvido Sonos até agora.

Uma patente muito detalhada , que foi registrada em setembro de 2019 - ao mesmo tempo em que a Sonos anunciou o Move, seu primeiro alto-falante portátil a bateria - foi concedida em agosto de 2020 e não oferece apenas informações sobre o que podemos esperar do design do Fones de ouvido Sonos, mas também como eles poderiam funcionar. Você pode ver a patente completa aqui .

1/3 USPTO / Sonos

Quando questionado sobre a Sonos expandir sua oferta portátil após o lançamento do Move e entrar no mercado de fones de ouvido, Patrick Spence, CEO da Sonos, disse ao Pocket-lint em uma entrevista: "[Nós] aprendemos muito sobre Bluetooth e bateria [com o Move], o que eu acho abre novas portas para o futuro.

"Ao pensarmos neste primeiro passo fora de casa, achamos que há muitas oportunidades em todas as categorias de áudio." Como fones de ouvido, perguntamos. Rindo, Spence repetiu: "Há muitas oportunidades em todas as categorias de áudio".

A Bloomberg relatou que a Sonos está conversando com os fabricantes sobre a fabricação de fones de ouvido sem fio. Em janeiro de 2019, havia rumores de que os fones de ouvido estavam nos estágios iniciais de desenvolvimento e poderiam ser lançados em 2020 por cerca de US $ 300 nos EUA ou £ 229 no Reino Unido.

O relatório sugeriu que os fones de ouvido funcionariam com vários assistentes, vários serviços de música e se concentrariam na qualidade de áudio.

Escrito por Britta O'Boyle.