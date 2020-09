Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passou mais de um ano desde que surgiram os primeiros rumores, especulando que a Sonos estava trabalhando na expansão de seu portfólio de alto-falantes para fones de ouvido, mas agora uma patente apareceu para colocar lenha na fogueira.

A patente , que foi depositada em setembro de 2019 - ao mesmo tempo em que a empresa anunciou o Move , seu primeiro alto-falante portátil a bateria - foi concedida em agosto de 2020 e oferece não apenas informações sobre o que podemos esperar do design, mas também como os fones de ouvido Sonos poderiam funcionar.

Com base na patente, existem dois projetos potenciais, ambos sobre orelhas. Um parece ser mais tradicional, com um fone de ouvido de cada lado, enquanto a outra opção tem hastes na parte externa das xícaras, relatando que têm microfones nas pontas. Tenha em mente que esta é apenas uma patente e nenhum dos designs pode ver a luz do dia.

Em termos de como os fones de ouvido Sonos funcionariam, a patente sugere que eles poderiam usar Wi-Fi e Bluetooth, como o Move, e eles poderiam ter controle de voz - presumivelmente tanto o Google Assistant quanto o Amazon Alexa como alguns de seus alto-falantes oferecem - bem como controles físicos.

1/3 USPTO / Sonos

Pensa-se que haverá várias palavras de despertar e também se fala de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) na patente. Além disso, a patente fala sobre um botão que o usuário pode tocar e segurar para "trocar" a reprodução do conteúdo entre os fones de ouvido e diferentes dispositivos na rede local - alto-falantes Sonos, por exemplo. Ainda não está claro exatamente como esse recurso funcionaria em termos de fones de ouvido saberem para qual alto-falante ou alto-falantes trocar a reprodução.

Também não há indicação de quando - ou se - veremos o lançamento dos fones de ouvido Sonos, ou como eles serão chamados quando o fizerem, mas a patente certamente sugere que a Sonos ainda está procurando expandir seu portfólio para além dos alto-falantes e isso é muito emocionante.

Escrito por Britta O'Boyle.