Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os premiados fones de ouvido SRH440 e SRH840 da Shure são bem respeitados entre os engenheiros de som como fones de ouvido balanceados e acessíveis para mixagem.

Embora a maioria possa concordar que a qualidade do som é excelente, o design certamente estava começando a parecer um pouco datado.

Para resolver isso, a Shure lançou a segunda geração dos fones de ouvido SRH440A e SRH840A. O redesenho promete áudio superior, conforto de longa duração e durabilidade exclusiva da Shure.

"Os consumidores de hoje estão buscando áudio de alta qualidade sem sacrificar o estilo e o conforto", disse Sean Sullivan, gerente global de produtos da Shure. "Esta atualização oferece exatamente isso - um design de baixo perfil que fica ótimo na câmera e acústica aprimorada para garantir uma reprodução de áudio limpa e consistente. Profissionais de gravação e criadores de conteúdo se beneficiarão de fones de ouvido profissionais que incluem a assinatura de som icônica da Shure e Projeto."

O SRH840A possui drivers dinâmicos de neodímio de 40 mm e sua resposta de frequência personalizada oferece graves profundos, médios claros e agudos estendidos. Uma ampla faixa de cabeça acolchoada mantém as coisas confortáveis e os fones de ouvido podem ser recolhidos para facilitar o transporte.

O SRH440A foi projetado para podcasting , gravação em casa e mixagem de som. Estas latas fornecem uma resposta de som consistente e equilibrada para a máxima precisão.

Ambos os fones de ouvido são de design fechado e com fio, com ênfase na durabilidade para uso em estúdio. Ambos têm um acabamento preto fosco e vêm com cabos destacáveis e adaptadores de fone de ouvido de 1/4 de polegada, além de um estojo de transporte.

Os fones de ouvido de segunda geração já estão disponíveis, o SRH440A no varejo por US$ 99 e o SRH840A por US$ 149.

Escrito por Luke Baker.