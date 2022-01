Fones de ouvido sem fio Shure Aonic 40 NC anunciados na CES

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Shure anunciou uma nova adição à sua linha de fones de ouvido sem fio.

Os fones de ouvido Shure Aonic 40 com cancelamento de ruído sem fio construídos na herança do par Aonic 50, mas vêm com um preço mais acessível.

Eles apresentam um design portátil, com protetores de ouvido dobráveis que diminuem o tamanho geral para caber perfeitamente em um estojo de transporte incluído. Os fones de ouvido também são resistentes, com materiais de construção incluindo alumínio para aeronaves e náilon com enchimento de vidro.

Há tecnologia de cancelamento de ruído ajustável a bordo, com três configurações ANC digitais que podem ser escolhidas pelo usuário. E, microfones de formação de feixe duplo estão presentes para garantir a qualidade da chamada é a mais alta possível.

A duração da bateria para os fones de ouvido Shure Aonic 40 é de até 25 horas com o ANC ativado. Eles também suportam carregamento rápido por USB-C, com cinco horas de uso disponíveis após apenas 15 minutos de carregamento.

O aplicativo ShurePlus Play para iOS e Android também permite que você crie um EQ personalizado para os novos fones de ouvido e salve suas configurações para uso futuro. Ele baixará e instalará atualizações de firmware também, além de alterar a configuração do ANC.

Os fones de ouvido Shure Aonic 40 com cancelamento de ruído sem fio já estão disponíveis por US $ 249.

As melhores ofertas de fones de ouvido para a Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, pechinchas da Sony Por Cam Bunton · 5 Janeiro 2022