Shure revela os mais recentes fones de ouvido sem fio verdadeiros, Aonic Free

(Pocket-lint) - A Shure revelou seus mais recentes fones de ouvido sem fio verdadeiros, e eles marcam um pequeno primeiro para a empresa, já que os únicos fones de ouvido lançados até agora que não possuem ganchos para garantir um bloqueio sólido em seus ouvidos.

O Aonic Free, em comparação com os modelos mais antigos que a Shure lançou, parece um pouco mais típico para o verdadeiro mercado de fones de ouvido sem fio, embora eles sejam um pouco robustos.

Os fones de ouvido isolam o som de acordo com a Shure, o que efetivamente significa que eles não têm cancelamento de ruído ativo, mas há um modo de passagem para quando você realmente quiser ouvir o mundo ao seu redor.

Eles oferecem sete horas de audição com carga, com mais duas cargas no estojo de transporte, e você pode personalizar totalmente as configurações de equalização dos botões no aplicativo da Shure para ter mais controle sobre o som, que Shure diz ser de "qualidade de estúdio", pelo que isso vale.

Por US $ 199, eles não são um par de fones de ouvido baratos e, embora seu som possa ser impressionante, estamos curiosos para ver se é o suficiente para justificar uma construção volumosa que não parece ser a opção mais elegante ou confortável por aí . Você pode descobrir mais sobre eles no site da Shure agora .

