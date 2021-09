Shure Aonic 215 gen 2 lançado com resistência à água adicional, ligação automática e equalização de hardware

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Shure lançou uma versão atualizada de seus incríveis fones de ouvido Aonic 215 , oferecendo o mesmo som fantástico que ouvimos na primeira geração, mas com uma série de melhorias de hardware para torná-los ainda mais convenientes.

Como seu antecessor, o Aonic 215 de segunda geração apresenta o mesmo ajuste confortável e de baixo perfil para segurá-los perto e com segurança aos seus ouvidos, oferecendo também excelente cancelamento de ruído passivo. A Shure diz que pode bloquear 37dB de ruído externo.

Este design foi originalmente para dar aos músicos um par de fones de ouvido ideais para monitoramento intra-auricular no palco, mas também significa que eles são ótimos para bloquear os ruídos diários sem a necessidade de ANC.

O Gen 2 também apresenta maior resistência à umidade, com resistência ao suor e à água agora parte do pacote. Isso significa que se você usá-los para malhar ou for pego pela chuva, eles devem sobreviver.

Um acréscimo muito bem-vindo é o recurso de ativação automática, o que significa que eles ligam assim que são removidos do gabinete. Não se preocupe mais com a necessidade de ligá-los manualmente.

O Harware EQ adicionado significa que os usuários podem criar um EQ personalizado no aplicativo ShurePlus Play em seu telefone e carregar o equilíbrio de som preferido diretamente nos próprios fones de ouvido. Assim, você pode alternar o dispositivo de origem e seu EQ personalizado permanece o mesmo. Não é baseado no telefone, tablet ou qualquer outro dispositivo que você esteja usando para tocar música.

A Shure também atualizou a tecnologia TWS (true wireless), para que cada fone de ouvido possa ser usado independentemente para chamadas telefônicas. Além disso, quatro microfones com formação de feixe garantem que, quando você estiver nessas chamadas, elas estejam realmente nítidas.

Existem botões adicionados também. A Shure incorporou o controle de volume diretamente nos botões e você pode personalizar o botão multifuncional em ambos os fones de ouvido individualmente para executar funções específicas como volume, reproduzir / pausar, pular faixas e controles de chamada.

Visto de fora, o Shure Aonic 215 parece virtualmente idêntico ao par da primeira geração. Isso significa que os fones de ouvido podem se desconectar dos ganchos sobre a orelha, graças a um conector MMCX universal.

Isso é útil por alguns motivos. Em primeiro lugar, permite conectar os fones de ouvido a um cabo para uso passivo com produtos compatíveis. Em segundo lugar, isso significa que você pode atualizar os drivers / fone de ouvido reais e manter os ganchos de orelha do TWS (chamados de Adaptador de ajuste seguro) para a verdadeira conectividade sem fio.

Eles apresentam suporte aptX para conexões sem atrasos com dispositivos compatíveis e - incluindo a bateria no estojo de carregamento - podem durar até 32 horas de jogo.

O Aonic 215 True Wireless da Shure pode ser adquirido a partir de hoje em preto ou azul por £ 209 no Reino Unido. Ou, se quiser comprar o adaptador True Wireless Secure Fit atualizado separadamente, você pode obtê-lo por £ 169.

