Sennheiser lança os mais recentes fones de ouvido para TV - RS 120-W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sennheiser tem outro produto de áudio vindo para qualquer pessoa que queira uma experiência auditiva mais sintonizada na TV, seja porque tem problemas auditivos ou simplesmente porque tem vizinhos sensíveis.

O RS 120-W oferece uma experiência on-ear que irá transmitir o áudio de sua TV diretamente para você com latência super baixa, graças ao próprio sistema Sennheiser, LE áudio.

Isto usa Bluetooth de baixa energia para transmitir em um novo codec de áudio LC3, e é semelhante à tecnologia por trás dos botões do ouvido da TV Clear in-ear que agora também vende.

O RS 120-W vem com uma estação de carga para quando você não estiver usando, e isto também dobra como o transmissor, com um alcance de 60 metros.

A vida útil da bateria dos fones de ouvido é de 20 horas, e como é provável que você só os use para assistir TV, é provável que seja mais do que suficiente até mesmo para as dobradiças mais longas.

Você pode emparelhar mais de um conjunto de fones de ouvido com um único transmissor caso queira companhia enquanto assiste, enquanto os fones de ouvido podem ser usados nos modos Fala, Música ou Som Normal para diferentes assinaturas de som de acordo com o que você está assistindo.

As pré-encomendas estão abertas no RS 120-W agora da Sennheiser por £119,99, EUR129,90 ou $129,95, antes de uma data de lançamento adequada em 30 de agosto de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.