Sennheiser revela o redesenho dos fones de ouvido sem fio Momentum 4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sennheiser revelou seus mais recentes fones de ouvido overear, o Momentum 4 Wireless, com um redesenho bastante radical em comparação com o Momentum 3.

O novo visual está muito mais alinhado com concorrentes de empresas como Sony e Bose, com menos toques industriais e um design mais sutil.

Tem uma faixa de cabeça coberta de tecido e brincos chatos volumosos, e vem em modelos pretos e brancos, de acordo com seu gosto. Há carregamento rápido USB-C e uma gama de controles de toque em um desses earcups.

Isto serve para muitas pessoas, embora consequentemente não se dobre tanto quanto os modelos mais antigos, ao invés disso, simplesmente gira para caber na caixa de transporte incluída.

No entanto, há algumas melhorias importantes, além do novo visual. Em particular, um grande aumento na vida útil da bateria faz com que ela atinja 60 horas impressionantes, mesmo com o cancelamento ativo de ruído habilitado.

Sennheiser também diz que seu ANC foi muito melhorado graças aos novos arranjos de microfones que foram desbloqueados pelo novo design, e que a clareza de chamadas também deve ser significativamente melhorada como resultado.

Impressionantemente, ele também conseguiu trazer uma grande redução no preço, levando o Momentum 4 para £299 e tornando-o muito mais competitivo com outros fones de ouvido sem fio high-end.

Os fones de ouvido estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 9 de agosto de 2022, e serão realmente lançados em 23 de agosto.

Escrito por Max Freeman-Mills.