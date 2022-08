Sennheiser Momentum 4 revela um grande redesenho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sennheiser parece estar pronta para atualizar sua linha Premium Over-ear Momentum, e para aqueles que estiveram esperando por uma atualização dos fones de ouvido icônicos, você pode ficar um pouco decepcionado com a direção que a Sennheiser está aparentemente tomando.

Os fones de ouvido apareceram brevemente no varejista Canada Computers, em uma listagem que revela uma mudança drástica na linguagem de design. É seguro dizer que o visual imediatamente reconhecível já não existe mais.

Em vez disso, a Sennheiser parece estar optando por um visual muito mais genérico, substituindo o metal e o couro pelo que parece ser tecido e plástico, o que os tornará difíceis de escolher entre todos os outros fones de ouvido no mercado.

A listagem foi descoberta por The Verge, mas - é claro - a página real de varejo que existia foi retirada do ar. No entanto, também revelou que poderíamos ver um preço mais barato como resultado deste redesenho.

No Canadá, os fones de ouvido estão definidos para serem listados a $449,95 CAD, o que corresponde a cerca de £286 ou $349 USD. Se for preciso, isso significaria uma queda significativa em relação ao preço de varejo original dos fones de ouvido Momentum anteriores.

O Momentum 3 Wireless foi vendido por cerca de $400 nos EUA, e £369 no Reino Unido, tornando-os consideravelmente mais caros do que a concorrência da Sony e da Bose.

Dado que se tratou de um vazamento de um varejista de eletrônicos, parece bastante seguro assumir que o vazamento - tanto o preço quanto o projeto - estão praticamente pregados, e que o lançamento será em breve. Como sempre, o tempo o dirá.

Escrito por Cam Bunton.