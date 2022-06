A Sennheiser provoca seus fones de ouvido Momentum 4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sennheiser lançou um grande teaser sobre seus próximos fones de ouvido sem fio Momentum 4, juntamente com a confirmação de que eles estarão disponíveis em agosto de 2022.

Os fones de ouvido terão cancelamento de ruído adaptável, uma forma de cancelamento que se adapta aos níveis de ruído ao seu redor, e também terá uma vida útil de bateria extremamente impressionante de 60 horas.

Sennheiser diz que o Momentum 4 terá drivers de 42mm inspirados em hardware de grau audiófilo, aparentemente inclinados para a frente de seus ouvidos para um som um pouco mais natural.

Também parece ter funcionado nos microfones dos fones de ouvido para melhorar a captação de voz para a qualidade da chamada e falar com o assistente inteligente de sua escolha.

Isso é muito detalhado para o que ainda não vimos - a imagem da Sennheiser acima confirma que ele terá novamente um acabamento em tecido pelo menos na faixa de cabeça dos fones de ouvido.

Aparentemente também haverá um acabamento em couro sintético nas almofadas dos ouvidos, para algum conforto de luxo.

O post de anúncio também tem uma imagem de um estojo de tecido, de modo que é claramente o tema com o qual está indo, em linha com o impressionante Momentum True Wireless 3 que testamos no início deste ano.

Escrito por Max Freeman-Mills.