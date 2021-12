Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A conceituada marca de áudio Sennheiser lançou um novo par de fones de ouvido em sua série Pro. Projetados para mixagem, edição e masterização, os fones de ouvido HD 400 Pro são o primeiro design de parte traseira aberta a ser adicionado à programação.

Sennheiser diz que as novas latas são "um companheiro ideal para criadores que buscam uma reprodução de som natural e precisa para avaliar com precisão suas mixagens de áudio."

Os fones de ouvido apresentam almofadas de veludo macias e o design leve e aberto é otimizado para reduzir a fadiga durante sessões longas.

A resposta de frequência é superlarga, indo de 6 Hz até 38.000 Hz. A distorção é mantida abaixo de 0,05 por cento graças aos transdutores de 120 ohms e poderosos ímãs de acionamento. Isso resulta em tons graves claros e bem definidos.

Os HD400 Pros vêm com um cabo em espiral de 3 metros e um cabo reto de 1,8 metros, ambos são equipados com conectores de 3,5 mm e um adaptador de 1/4 de polegada incluído para compatibilidade máxima.

Os fones de ouvido têm suporte para plug-ins de monitoramento de fone de ouvido da Dear Reality, software que cria uma sala de mixagem virtual usando tecnologia de áudio espacial. Os fones de ouvido foram integrados ao recurso de compensação espacial de fones de ouvido no dearVR Mix antes do lançamento e a Sennheiser promete integração com o monitor dearVR até o final do ano.

Os fones de ouvido HD 400 Pro já estão disponíveis e custam £ 219 no Reino Unido e US $ 249 nos Estados Unidos - um preço bastante razoável para tal fidelidade de áudio. Com o conforto adicional do novo design, esperamos que sejam os favoritos dos engenheiros de áudio em todos os lugares.

