Sennheiser anuncia CX Plus, buds TWS acessíveis com ANC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sennheiser anunciou um novo par de fones de ouvido sem fio verdadeiros para adicionar à sua linha de série CX mais acessível. Este par é denominado CX Plus True Wireless e adiciona cancelamento de ruído ativo (ANC) à equação.

Do ponto de vista do design, há muito pouca diferença entre eles e o modelo CX que veio antes. É essencialmente o mesmo par de botões, mas com ANC adicionado .

Cada fone de ouvido possui uma superfície sensível ao toque para controlar o áudio e as chamadas, e cada um também possui dois microfones projetados para captar sua voz com clareza ao fazer chamadas com as mãos livres. Além do mais, eles são independentes um do outro, de modo que você pode usar um ou outro.

Se você tirar um fone de ouvido, ele pausará automaticamente a música e continuará quando você colocá-lo de volta no ouvido. E - com a bateria no estojo - proporcionará cerca de 24 horas de tempo para ouvir música entre as cargas.

Bem como o cancelamento de ruído ativo, a Sennheiser incorporou suporte a Bluetooth 5.2, bem como aptX e aptX Adaptive . Isso significa baixa latência e recursos de áudio de alta resolução que você normalmente não obtém na maioria dos modelos nesta faixa de preço.

A Sennheiser diz que projetou os botões para serem confortáveis, seguros e com classificação IPX4 de resistência a respingos , de modo que devem sobreviver quando pegos em chuva fraca.

O CX Plus da Sennheiser estará disponível a partir de 28 de setembro nas cores preto ou branco com um preço muito razoável de £ 129 no Reino Unido ou € 159,90.

