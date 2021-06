Sennheiser CX True Wireless lançado, trazendo áudio premium a um preço baixo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sennheiser lançou um novo par de verdadeiros fones de ouvido sem fio acessíveis como parte de sua linha CX. Eles são (sem imaginação) chamados de CX True Wireless.

Do ponto de vista do design, eles se parecem muito com o CX 400BT. Na verdade, muito pouco parece ter mudado esteticamente.

Em vez de usar componentes prontos para uso, a Sennheiser equipou cada botão com seu próprio transdutor TrueResponse feito em casa, que é projetado e fabricado em seu HQ na Alemanha.

Isso permite que a Sennheiser tenha um controle mais firme da resposta de frequência e do tom, e o fabricante promete que eles oferecem graves profundos, médios naturais e muita clareza nas frequências mais altas.

Para aqueles que querem fazer as coisas com suas próprias mãos, você poderá ajustar o EQ usando o recurso Smart Control no aplicativo.

Quanto às especificações técnicas, o CX True Wireless oferece suporte a Bluetooth 5.2, além de aptX para conexão sem atrasos com telefones Android compatíveis.

Fora da caixa, os botões podem durar até 9 horas antes de precisarem ser encaixados em seus berços novamente, com mais duas cargas completas no caso. Isso significa até 27 horas no total.

Cada botão possui uma interface sensível ao toque na superfície externa e - após uma atualização de firmware - os usuários poderão personalizar os comandos.

Isso significa que você pode usá-lo para controlar o áudio, atender chamadas ou iniciar o assistente do seu telefone.

O CX True Wireless estará à venda a partir de 8 de julho e estará disponível para compra no Reino Unido por £ 119,99 ou na Europa por € 129.

A faixa de preço abaixo de £ 130 está realmente esquentando agora no verdadeiro mercado de botões sem fio e a Sennheiser tem o potencial aqui para realmente tirar proveito de seu apelo de marca.

Escrito por Cam Bunton.