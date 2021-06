Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com os assistentes de voz cada vez mais usados com o passar do tempo, a Sennheiser parece que está lendo folhas de chá. Acabou de anunciar o lançamento de seus excelentes fones de ouvido HD 450BT, que achamos realmente impressionantes quando os testamos exaustivamente no ano passado.

A nova versão é renomeada, como HD 450SE, e não muda muito no design frontal, com os fones de ouvido ainda apresentando um visual fechado que é bom e sutil, sem gritar sobre seu preço inteiramente razoável.

Assim como no modelo antigo, ainda há um botão dedicado para chamar Alexa para interações mais rápidas com o assistente, o que deve facilitar o uso dos fones de ouvido se você for grande em comandos de voz e rotinas. Ele também funcionará perfeitamente com o Google Assistente, caso você esteja nesse campo.

Caso contrário, na verdade, não há realmente muita novidade - você ainda tem uma ótima bateria de 30 horas, suporte para Bluetooth 5 e funcionalidade aptX para som de alta qualidade e a opção de ouvir com fio se ficar sem energia .

Isso nos deixa um pouco coçando a cabeça para saber por que os fones de ouvido têm um novo número de modelo, mas pode muito bem ser que a Sennheiser tenha feito alguns ajustes mais sutis sob o capô que não está gritando.

Com base em nosso uso do modelo mais antigo, no entanto, é provável que seja uma excelente escolha se você estiver procurando por fones de ouvido com boas opções de cancelamento de ruído que não vão quebrar completamente o seu orçamento anual.

Escrito por Max Freeman-Mills.