O cancelamento de ruído ativo veio para ficar, diz EPOS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve algumas sobrancelhas levantadas em 2019, quando a Sennheiser Communications se tornou EPOS - uma nova marca para desenvolver headsets e fones de ouvido para jogos e empresas. Certamente um novo nome seria mais difícil de estabelecer?

No entanto, em um tempo relativamente curto, ela criou muitos produtos e acessórios de áudio em várias faixas de preço, todos adotados por jogadores e empresas. Agora a EPOS é uma entidade conhecida e tem uma reputação de qualidade.

O cancelamento de ruído ativo, por outro lado, não. Freqüentemente, é desaprovado pelos audiófilos que preferem que suas músicas, filmes e efeitos de jogos sejam apresentados da forma mais limpa e intocada possível.

Eles terão que se acostumar com isso, já que não irá embora tão cedo - se é que vai acontecer.

Embora seja provável que haja alguma forma de massagem digital de uma fonte de áudio quando ouvida através de fones de ouvido carregados com ANC, os benefícios podem superar quaisquer ressalvas: "O cancelamento de ruído ativo é definitivamente algo que vai descarregar seu cérebro", nos disseram Diretor de tecnologia da EPOS, Torben Christiansen.

"Se você não é perturbado por ruídos, seu foco é muito mais fácil. Isso significa que seu cérebro tem que trabalhar menos."

Isso, portanto, é de especial ajuda quando se trata de imersão em um jogo ou ao ouvir chamadas em uma mesa telefônica.

Christiansen falou conosco sobre o episódio 95 do Pocket-lint Podcast - que você pode ouvir aqui - e acrescentou alguns insights interessantes sobre os verdadeiros fones de ouvido sem fio.

EPOS possui seus próprios fones de ouvido TWS para uso em jogos - GTW 270 e GTW 270 Hybrid. Os últimos são compatíveis com a maioria dos dispositivos, incluindo o Nintendo Switch, graças a um dongle incluído, portanto, são ideais para viagens e jogos portáteis.

Mas, onde eles podem diferir de outras marcas de ouvido sem fio verdadeiros, como AirPods e Galaxy Buds, é que eles são projetados para serem usados por longos períodos de tempo. Afinal, eles são principalmente para longas sessões de jogo, não apenas para viagens curtas.

Isso apresenta um tipo específico de problema que a EPOS não acha que é considerado suficiente pelos consumidores: "Você vai à loja e coloca alguns fones de ouvido sem fio verdadeiros nos ouvidos e diz: Sim, eles são muito bons. Mas o conforto dura cerca de horas ", explicou.

"Em alguns de nossos testes, mesmo usá-los por 15 minutos dói. Essa é uma área que pesquisamos muito."

Portanto, quando você for o próximo no mercado de alguns fones de ouvido do tipo sem fio, considere o que você planeja fazer com eles e como eles se sentirão após um longo período de uso.

Ah, e veja se eles têm ANC ou não. Afinal, ele veio para ficar.

Escrito por Rik Henderson.