EPOS está se tornando móvel com esses fones de ouvido para jogos sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EPOS, a marca de jogos da Sennheiser , está atrás de jogadores que gostam de brincar enquanto jogam com fones de ouvido sem fio que dizem oferecer "áudio sem comprometimento".

Os fones de ouvido sem fio GTW 270 Hybrid não são incomuns, eles foram projetados especificamente para jogos com uma conexão de baixa latência e sem atrasos, som surround virtual 7.1 e áudio de 16 bits / 48 KHz também.

Estes são ouvidos fechados e projetados para oferecer redução máxima de ruído, permitindo que você se concentre no jogo. Com uma configuração de microfone duplo, o EPOS afirma que você se beneficiará de um ótimo bate-papo por voz e da redução do ruído de fundo. Mas o foco está na qualidade do áudio.

Você pode conectar esses fones de ouvido via Bluetooth 5.1 ou pelo dongle de baixa latência aptX USB-C incluso e o EPOS diz que é o último que oferece a melhor experiência de áudio. Conecte aquele pequeno dongle USB-C em seu smartphone Android ou Nintendo Switch e você terá áudio de alta qualidade e baixa latência sem interferência do mundo exterior.

A empresa afirma que esses fones de ouvido oferecem graves profundos, clareza de médios naturais e agudos "brilhantes" que são perfeitos para áudio de som surround.

Os fones de ouvido sem fio GTW 270 Hybrid também são projetados para serem convenientes, confortáveis e eficientes. Com várias pontas de ouvido incluídas para um ajuste perfeito, resistência à água IPX 5 contra suor e chuva leve e até 20 horas de tempo de audição (usando o estojo de carregamento portátil para um impulso).

Em termos de conforto, a EPOS trabalhou com sua empresa-mãe, Demant, para garantir que você obtenha o melhor ajuste. Esse trabalho envolveu escanear 800.000 orelhas humanas e então usar IA para analisar os dados e avaliar o melhor design para um ajuste confortável para todos. O resultado deve ser no ouvido que você pode usar e brincar por mais tempo e quem não quer isso?

Os fones de ouvido sem fio GTW 270 Hybrid estão disponíveis para pré-venda por £ 179, descubra mais aqui .

squirrel_widget_3884191

Escrito por Adrian Willings.