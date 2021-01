Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sennheiser lançou um novo par de fones de ouvido com fio premium, voltados para aqueles que desejam um som e uma sensação profissionais de alta qualidade.

Os novos fones de ouvido, chamados de IE 300, são alimentados por uma versão atualizada do transdutor / driver de banda extra larga de 7 mm da Sennheiser e foram projetados com qualidade de áudio como a maior prioridade.

Em seu comunicado à imprensa, a Sennheiser fala sobre ressonâncias naturais realmente baixas e distorção harmônica total, o que é uma forma de dizer que a forma como os drivers e componentes internos são construídos impede que qualquer reverberação / distorção / vibração (normalmente) que ocorra naturalmente influencie a forma como a música deve soar.

Além do mais, os drivers têm uma resposta de frequência que atinge até 6 Hz, o que é inaudível para os humanos e, portanto, é mais sentido do que ouvido, mas significa que os botões podem lidar com até mesmo os graves mais baixos em qualquer uma de suas faixas favoritas e manterão eles bem controlados.

O IE 300 vem com três tamanhos de pontas de orelha de silicone e espuma de memória, para que você possa obter um ajuste seguro e confortável que também oferece isolamento passivo de ruído eficaz.

O cabo incluso possui um gancho que é flexível e reforçado para torná-lo estável. E os próprios botões são anexados ao cabo usando o conector MMCX padrão da indústria, o que significa que podem ser removidos e anexados a outros cabos mais especializados com conectores de 2,5 mm ou 4,4, se necessário.

O IE 300 da Sennheiser estará disponível em março de 2021 e custará $ 299,95 e £ 259 .

Escrito por Cam Bunton.