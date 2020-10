Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Prime Day finalmente chegou e, como de costume, o evento de vendas está vendo a Amazon reduzir os preços dos produtos eletrônicos e de tecnologia mais recentes. Estamos de olho no quinto evento de vendas anual e notamos um corte rápido no preço do Sennheiser Momentum 3.

Em nossa análise dos fones de ouvido sem fio , ficamos impressionados. A experiência auditiva de última geração do Sennheiser Momentum 3 vem envolta em um belo corpo feito de aço inoxidável e couro de pele de carneiro.

Os fones de ouvido também trazem o que você esperaria de fones de ouvido modernos, como cancelamento de ruído e modos de audição transparentes. Eles até vêm com Alexa da Amazon, embutida. Também há emparelhamento automático para tornar a configuração mais fácil e eles têm uma interface de três botões para ajudá-lo a controlar suas experiências de áudio com mais facilidade.

Os membros US Prime podem pontuar o Momentum 3 por $ 297 , $ 102 fora do preço normal de $ 400. Este é um acordo Lightning por tempo limitado que termina em breve.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Escrito por Maggie Tillman.