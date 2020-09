Os HD 560S da Sennheiser são fones de ouvido abertos traseiros acessíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mercado de audiófilos e o mercado normal de fones de ouvido estão, sem dúvida, ficando cada vez mais próximos o tempo todo, com muitas pessoas andando por aí usando fones de ouvido esportivos que custam várias centenas e emitem som de qualidade extremamente alta como padrão.

No entanto, uma área que ainda é um pouco mais restrita é o mercado de fones de ouvido abertos, para ouvintes que provavelmente ficarão em um local para uma sessão de audição adequada e dedicada, em vez de esperar por uma boa qualidade de áudio em um trajeto barulhento ou durante a corrida.

Esse é o tipo de ouvinte que a Sennheiser busca com seu novo HD 560S, um conjunto de fones de ouvido abertos que são descaradamente abertos na parte de trás, mas fazem a grande concessão de também serem claramente acessíveis, chegando a US $ 199,95 ou £ 169.

Eles possuem uma construção ultraleve para garantir que sejam confortáveis por longas sessões, junto com aquele design de fone de ouvido ventilado para garantir que não haja calor com o tempo. Eles também estão, é claro, conectados para oferecer a melhor qualidade de áudio, com um conector de 6,3 mm e um adaptador de 3,5 mm incluídos para garantir que seu hi-fi seja adequado.

Uma resposta de frequência de 6 Hz - 38 kHz significa que não deve haver nenhuma distorção em frequências baixas ou altas, enquanto uma impedância de 120 Ω também torna os fones de ouvido adaptáveis a praticamente qualquer fonte. Os HD 560S estão disponíveis a partir de hoje diretamente da Sennheiser.

Escrito por Max Freeman-Mills.