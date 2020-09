Sennheiser CX 400BT True Wireless traz o som do Momentum 2 em um pacote acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sennheiser anunciou um novo par de fones de ouvido verdadeiramente sem fio, trazendo o som que amamos no Momentum 2 True Wireless em um pacote mais acessível.

O novo par é chamado de CX 400BT True Wireless e afirma oferecer o mesmo som detalhado e de qualidade, em um produto estiloso que não custará nada.

Eles apresentam os mesmos drivers dinâmicos de 7 mm de seus irmãos mais caros, que Sennheiser afirma permitirão graves profundos, médios naturais e agudos nítidos e detalhados.

A diferença entre eles está principalmente no design dos fones de ouvido. Os modelos da série CX têm um design muito mais quadrado e um painel sensível ao toque brilhante na parte externa para controlar sua música.

Você pode personalizar os controles de toque para iniciar assistentes de voz ou escolher como deseja controlar a música usando alguns toques básicos.

O par utiliza Bluetooth 5.1 para conexão de baixa energia com latência mínima, além de serem equipados com suporte aptX para smartphones compatíveis com Qualcomm.

Como acontece com a maioria dos fones de ouvido modernos, há microfones de redução de ruído ambiente para ajudar a eliminar o ruído externo durante chamadas de voz, para torná-los o mais nítidos possível.

Em termos de desempenho, eles não serão os mais inovadores, pelo menos não em termos de duração da bateria. Você obtém até 7 horas de reprodução de música fora do case, com mais quase duas cargas completas entregues pelo case para fornecer 20 horas de reprodução total antes de precisar conectá-lo.

O Sennheiser CX 400BT True Wireless estará disponível nas cores preto e branco a partir de 15 de setembro por £ 169.

Escrito por Cam Bunton.