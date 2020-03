Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sennheiser decolou de sua segunda geração de fones de ouvido Momentum True Wireless, atualizando-os com as tendências para 2020, adicionando vida útil da bateria muito mais longa e cancelamento de ruído ativo (ANC).

Diferentemente do par de primeira geração , o novo Momentum True Wireless 2 pode levar até sete horas de reprodução contínua de música antes de precisar ser recolocado no estojo de carregamento incluído. Essa é uma melhoria significativa nas quatro horas oferecidas pela primeira geração.

Com a bateria no estojo de carregamento incluída, a Sennheiser diz que você pode ir até 28 horas antes de precisar conectá-lo a uma fonte de energia para obter uma carga completa.

Esse total de baterias está alinhado com os padrões atuais, com o AirPods Pro com duração de aproximadamente 25 horas no total. Ainda está um pouco distante das 40 horas oferecidas pelo MW07 Plus da Master & Dynamic .

O grande ponto de discussão, no entanto, é a adição do ANC. Sennheiser diz que você poderá obter ótima qualidade de som em ambientes ruidosos, graças à inclusão do cancelamento de ruído ativo.

Ele trabalha em conjunto com o já eficiente cancelamento de ruído passivo fornecido pelas dicas de vedação para garantir detalhes nítidos e um excelente áudio balanceado, fornecido pelos drivers de 7 mm.

Os fones de ouvido usam a formação de feixes para reduzir o ruído externo / ambiente nas chamadas telefônicas e usam a compatibilidade Bluetooth 5.1 e aptX para conectividade eficiente, confiável e sem atrasos.

Como na maioria dos fones de ouvido equipados com ANC, os microfones na parte externa dos fones de ouvido também podem ser utilizados para permitir a passagem do ruído ambiente. Isso significa que você ainda pode optar por ouvir o que está acontecendo ao seu redor quando precisar: no portão do aeroporto durante os anúncios, por exemplo.

Outros recursos inteligentes incluem o recurso de pausa automática e reprodução quando você remove os fones dos ouvidos ou os coloca novamente.

E quando você os usa, deve sentir-se mais confortável por longos períodos do que o último par. A Sennheiser aprimorou um pouco o design para torná-lo mais ergonômico, além de torná-lo um pouco mais curto.

O Momentum True Wireless estará à venda em abril por £ 279 / € 299 e estará disponível inicialmente em preto, com um modelo branco a seguir em data posterior.