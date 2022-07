Vazamento de imagens Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há bastante tempo correm rumores de que a Samsung estaria revelando um seguimento do impressionante Galaxy Buds Pro em algum momento no final deste verão, e agora talvez tenhamos uma idéia de como serão os novos earbuds, também.

91mobiles adquiriram renders 3D do que diz serem os Galaxy Buds 2 Pro, aparentemente planejados para disponibilidade em branco, preto e roxo.

As imagens certamente parecem persuasivas, com um design que se baseia claramente no que a Samsung tem feito com os recentes earbuds, bem abaixo do tamanho e forma muito familiar da mala de transporte.

No entanto, não estamos obtendo nenhuma informação sobre especificações ou características, portanto, como os Buds 2 Pro melhoram em relação aos seus predecessores não está claro nesta fase.

Embora você possa normalmente esperar pequenos solavancos na vida útil da bateria ou melhorias no cancelamento ativo de ruído (ANC) entre gerações, nada é garantido até que a Samsung decida revelar os earbuds,.

Espera-se que esse anúncio venha em algum momento em agosto de 2022, portanto, você não deve ter que esperar tanto tempo para saber mais sobre os "botões". Esperamos também saber mais sobre o tão esperado Galaxy Z Flip 4 ao mesmo tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.