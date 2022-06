Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo conjunto de fones de ouvido sem fio da Samsung poderá chegar em breve, com um arquivo da FCC que parece estar relacionado com o Galaxy Buds Pro 2 que aparece online.

Já vimos o rumor de que o par de broches Samsung foi anunciado para lançamento em agosto via Twitter, e agora poderia haver um elo mais oficial na cadeia.

Como mostrado na lista abaixo, a Samsung teve um dispositivo na categoria de fones de ouvido Bluetooth com o número do modelo 'SM-R510' aprovado pela FCC, sugerindo que algo está em preparação para lançamento.

FCC

Quase certamente também parece ser um par de protetores auriculares, pois duas identificações de registro são vistas na lista - A3LSMR510L, que supomos ser o protetor auricular esquerdo, e A3LSMR510R, que seria o direito.

Embora pareça estar bastante aberto e fechado, no entanto, o número do modelo em exposição é um pouco curioso. Ao contrário de todos os outros pares de Galaxy Buds lançados nos últimos anos, o número do modelo 'SM-R510' representa um salto considerável para cima.

Por exemplo, o número do modelo Galaxy Buds Pro é 'SM-190', enquanto o Galaxy Buds Live é 'SM-180'. O último lançamento na linha, o Galaxy Buds 2, tem um número de modelo 'SM-177'.

Não quer dizer que o Galaxy Buds Pro 2 não poderia necessariamente ter um número de modelo que quebre esta convenção de união íntima, mas é pelo menos algo a ser observado.

Neste momento, é claro, ainda não está claro se os Buds Pro 2 serão lançados - mesmo que os informantes sugiram que uma data de lançamento está chegando nos próximos meses, e possivelmente junto com o Z Flip 4, Z Fold 4 e Galaxy Watch 5 no Samsung Unpacked em agosto.

Fique atento, porém, pois é provável que haja mais vazamentos nas próximas semanas.

Escrito por Conor Allison.